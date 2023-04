Camilla | smacco clamoroso a Carlo III | il gesto che umilia il Re d' Inghilterra

(Di venerdì 28 aprile 2023) Subito dopo la morte della madre, la regina Elisabetta, ReIII ha parlato per la prima volta in veste di monarca alla nozione: aveva messo in chiaro sin dall’inizio la posizione suAncor prima della scomparsa, la Regina Elisabetta aveva dichiarato che un giorno lo avrebbe fatto piacere che, la seconda moglie del suo titolo di regina consorte. Il desiderio che stato poi ricordato il giorno della sua morte da suo figlioche, oltre a lasciare i suoi titoli scozzesi al figlio William e alla moglie Kate Middleton, a dichiarato che la sua consorte avrebbe ceduto al suo fianco il giorno dell’incoronazione. Così è stato e i preparativi stanno continuando ad andare avanti. Sembra tutto pronto per l’inizio di questa cerimonia che non si viveva da oltre settant’anni. Un evento storico unico e raro che ...

Dunque, un vero e proprioper Kate, quasi una trama ordita contro di lei da parte di Carlo eper farle perdere la tranquillità acquisita. Ma se Lady Middleton è in qualche modo punita ,...Un vero e proprio, anche se probabilmente i suoi fan volevano essere solo simpatici nei suoi ...posa per un selfie, a Berlino come la Regina Elisabetta. Dal canto suo, la Regina ...è rimasta Duchessa di Cornovaglia, sino a quando, al fianco di Re Carlo, non è diventata ... Loa Harry e Meghan Markle su Lady Diana. Ogni cosa che viene detta su Kate Middleton in ...

E' di poche ore fa l'inaspettata notizia sul Principe Harry, che in poco tempo ha fatto il giro del web. Scopriamo insieme i dettagli.Il 6 maggio, nell'abbazia di Westminster, Camilla verrà incoronata regina accanto al marito, re Carlo III, in una giornata che sarà somma consacrazione della loro storia d'amore. Per qualcuno, però, l ...