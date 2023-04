Camera | malore per Angelo Bonelli dopo la dichiarazione di voto sul Def | seduta sospesa

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il deputatoha avuto unmentre era in aula, alla, subitoessere intervenuto sul Def.aveva appena finito la suadiquando si è sentito male. Immediato l'intervento dei sanitari e dei commessi che lo hanno portato fuori dall'Aula e lo hanno accompagnato in infermeria su una sedia a rotelle. Su consiglio dei sanitari,si è poi recato al Pliclinico per accertamenti. Alla ripresa dei lavori Matteo Richetti (Iv) gli ha mandato "un grande in bocca al lupo". Le sue parole sono state sottolineate da un applauso unanime dell'Assemblea di Montecitorio.