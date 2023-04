Camera e Senato varano lo scostamento di bilancio Giorgetti | Dagli errori si impara

Leggi su agi

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - "Chiediamo scusa agli elettori e al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni". È il giorno del 'mea culpa' per la maggioranza di governo, dopo lo "scivolone" di ieri allasullodi. E nel day after, il centrodestra serra le fila e si presenta compatto all'appuntamento con il voto sulla nuova relazione al Parlamento approvata ieri in un Cdm lampo: via libera di Montecitorio con 221 sì sia alloche al Def. Nel pomeriggio arriva anche l'ok del. Ma allala tensione resta alta, tanto che il presidente Lorenzo Fontana, che presiede l'Aula, è costretto a sospendere la seduta e a richiedere l'intervento dei commessi per evitare che la situazione degeneri. A innescare la miccia sono le parole del capogruppo FdI, Tommaso Foti che ...