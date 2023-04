Calciomercato Milan – Difesa | un colpo a sorpresa dalla Premier League

, 25 milioni per Ferran Torres: minusvalenza BarcellonaSecondo quanto riportato da 'El Nacional', alla corsa per Ferran Torres, seguito dalla Juventus, si sarebbe aggiunto negli ...Ilpotrebbe essere incuriosito dall'affare., via De Ketelaere: arriva l'attaccante Sappiamo bene che uno dei principali obiettivo di Maldini e Massara in vista della prossima stagione è ...... Andrea Zanon ha fatto chiarezza nell'intervento a.it in onda sul canale Twitch di Tv ... ricordiamo il tentativo fallito per il. Come riportato da 'Il Sole 24 Ore', non è però ...

Calciomercato – Dall’Inghilterra: “Maldini ci prova per Firmino a zero” Pianeta Milan

Giusto perché siamo alle porte di maggio e il mal tempo sembra ormai alle spalle. Altrimenti - parafrasando l'indimenticabile Marty Feldman in Frankestein Junior - dalle parti di ...Il Milan pensa ad un colpo di calciomercato dal Manchester City in vista della prossima stagione per rinforzare la difesa ...