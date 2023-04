Calciomercato Bayern Monaco | Tuchel chiede Casemiro dal Manchester United

Commenta per primo IlMonaco ha perso la vetta della classifica. Si trova a - 1 dal Dortmund ed è una situazione inusuale per i bavaresi. Detto ciò, il club tedesco ha intenzione di rinforzare la propria rosa in ...Dopo il poker rifilato all'Eintracht Francoforte nell'ultimo turno, i gialloneri hanno scavalcato ilMonaco sconfitto dal Mainz prendendosi il primo posto : a +1 sulla squadra di Tuchel, ...Commenta per primo La stagione delMonaco sta sempre più degenerando. Dopo l'esonero di Nagelsmann e l'arrivo di Tuchel , i risultati ancora stentano ad arrivare e la società è sul banco degli imputati. ADDIO BANDERINA - A ...

Bayern Monaco, Tuchel stregato da un centrocampista del Manchester United Calciomercato.com

Negli uffici azzurri di Castel Volturno si lavora per quello che sarebbe l'ennesimo innesto eccellente del calciomercato Napoli recente ...L'attaccante: "So che è probabile un trasferimento a luglio". I nerazzurri vogliono inserire Colidio nell'affare ...