(Di venerdì 28 aprile 2023) Prende il via il fine settimana e ilentra in scena in maniera importante., infatti,28, vedremo gli anticipi di tutti i campionati. Ben 2 per quanto riguarda la Serie A, con Lecce-Udinese alle 18.30 e Spezia-Monza alle 20.45, quindi non mancheranno BundesLiga, Ligue 1 e Liga Spagnola. Ma,vedremo, ci sarà anche altro! ELENCO COMPLETOIN TV DI28) Ore 18.30 SERIE A – Lecce-Udinese – diretta su DAZN Ore 20.30 BUNDESLIGA – Bochum-Borussia Dortmund – diretta su Sky Sport 1 (201) Ore 20.45 SERIE A – Spezia-Monza – diretta su DAZN e Sky Sport(202) Ore 21.00 LIGUE 1 – Strasburgo-Lione – diretta su Sky Sport Football (203) Ore 21.00 LIGA – Osasuna-Real ...

Calcio in tv oggi (venerdì 28 aprile): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming OA Sport

