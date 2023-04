Calcio | Atalanta Gasperini ' Partite cominciano a diventare finali'

Lo ha dichiarato il tecnico dell'Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Torino. "Mi aspetto una gara difficile, molto contrastata, anche tattica - ha spietato in conferenza ...Come emerge dal sito di statistiche.com, la Lazio è la squadra che più di tutte è andata a ... anche dopo il ko dei giallorossi con l'e la vittoria rossonera con il Lecce, che è valsa l'...- LIGUE 1 21:00 Strasburgo - Lione BASKET - EUROLEAGUE 19:00 Barcelona - algiris 19:30 Olympiacos - Fenerbahçe- SERIE A 18:00 Roma - Milan 20:45 Torino -- PREMIER ...

Fornoni (CalcioAtalanta): “Miranchuk Non credo verrà mai rimpianto a Bergamo” Toro News

Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa pre Torino Di seguito un estratto delle parole di Gasperini: “Il trittico Torino-Spezia-Juventus in una settimana è un momento importante, ma non ...Gli Azzurrini affronteranno i pari età di Belgio, Portogallo e Svezia nel Torneo di Sviluppo UEFA in programma dal 4 al 9 maggio A poco più di due settimane di distanza dalle due amichevoli contro l’U ...