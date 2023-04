Calcio | Atalanta; Gasperini | Lookman salta il match col Torino

(Di venerdì 28 aprile 2023) "Speriamo di recuperare presto anche, che non ci sarà nemmeno domani". Gian Pieroannuncia la terza assenza consecutiva del cannoniere (13 più 2 in Coppa Italia) dell': "In ...

Dopo aver vinto due partite casalinghe di fila controe Lazio tra novembre e gennaio, il Lecce non ha ottenuto nemmeno un successo nelle ultime sette gare interne (3 pari, 4 sconfitte). L' ..."Speriamo di recuperare presto anche Lookman, che non ci sarà nemmeno domani". Gian Piero Gasperini annuncia la terza assenza consecutiva del cannoniere (13 più 2 in Coppa Italia) dell': "In queste ultime sette partite abbiamo bisogno di tutti al meglio. Sarà fondamentale una condizione fisica, morale e mentale ottimale - spiega l'allenatore nerazzurro - . Il trittico Torino ...Lo ha dichiarato il tecnico dell'Gian Piero Gasperini alla vigilia del match contro il Torino. "Mi aspetto una gara difficile, molto contrastata, anche tattica - ha spietato in conferenza ...

Fornoni (CalcioAtalanta): “Miranchuk Non credo verrà mai rimpianto a Bergamo” Toro News

Il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza stampa pre Torino Di seguito un estratto delle parole di Gasperini: “Il trittico Torino-Spezia-Juventus in una settimana è un momento importante, ma non ...Gli Azzurrini affronteranno i pari età di Belgio, Portogallo e Svezia nel Torneo di Sviluppo UEFA in programma dal 4 al 9 maggio A poco più di due settimane di distanza dalle due amichevoli contro l’U ...