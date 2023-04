Calcio | Ancelotti ' Modric? Non so quando rientrerà | è insostituibile'

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il tecnico del Real Madrid in ansia in vista della finale di Copa del Re. MADRID (SPAGNA) - Allarme rosso in casa Real Madrid per le condizioni fisiche di Luka. Carlo, in conferenza ...

Il tecnico del Real Madrid in ansia in vista della finale di Copa del Re. MADRID (SPAGNA) - Allarme rosso in casa Real Madrid per le condizioni fisiche di Luka Modric. Carlo, in conferenza stampa, alla vigilia del match di campionato, in casa, contro l'Almeria, si è detto molto preoccupato, soprattutto in vista delle due gare delle semifinali di Champions League ...Infatti è stato lo stessoa parlare chiaro del suo avvenire, giurando amore verso il Real Madrid fino al 2024 . Queste le sue parole sul suo futuro in conferenza stampa . Le parole di ...Vittima o provocatore Una cosa è certa: Vinicius è un caso. Il brasiliano non lascia nessuno indifferente, e in Liga ogni gara in trasferta viene accompagnata da effetti collaterali che finiscono con ...

Brasile in pressing: "Nuovo ct entro il 25 maggio". Si sogna ancora Ancelotti, ma lui vuole il Real Madrid Eurosport IT

