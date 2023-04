Calcio | a Napoli la festa scudetto è pronta | il derby è decisivo

Per essere scudetto, però, non basterà la vittoria del; servirà, infatti, anche un risultato positivo dell'Inter nella gara che alle 12.30 aprirà il programma della domenica. A San Siro, ...Il cambio di data e orario ora e' ufficiale, come da nota della Legain attuazione dellordinanza del Prefetto didel 27 aprile. La partita, originariamente in programma sabato 29 allo ...Notizie- Lo spostamento di- Salernitana a domenica 30 aprile e di Udinese -a giovedì 4 maggio ha causato non pochi problemi logistici a chi aveva già acquistato il biglietto per ...

Serie A, Napoli-Salernitana si gioca domenica alle 15 - Sportmediaset Sport Mediaset

Chiusura straordinaria per i due locali di Chiaia e di San Giorgio a Cremano domenica 30 aprile Da settimane nei quartieri e tra le vie del centro storico di Napoli fervono i preparatavi. Tutto è colo ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...