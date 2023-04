Cagliari | Ranieri | «Ora sono tutte finali | sui playoff…»

Le parole di Claudio, tecnico del, in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Ternana Claudioha parlato in conferenza stampa prima di- Ternana. Di seguito le sue ..."Pratici anche se non belli: l'importante è fare punti". È ilchevuole per la partita di domenica alla Domus contro la Ternana. I rossoblu non vincono da quattro turni: nell'ultimo mese tre pareggi e una sconfitta. "Non voglio tornare sul ...'Pratici anche se non belli: l'importante è fare punti'. È ilchevuole per la partita di domenica alla Domus contro la Ternana . I rossoblù non vincono da quattro turni: nell'ultimo mese tre pareggi e una sconfitta. 'Non voglio tornare sul ...

Ranieri presenta Cagliari-Ternana: “Loro carichi, ma noi vogliamo fare punti” L'Unione Sarda.it

Ranieri, allenatore del Cagliari, ha commentato la sconfitta al Tardini contro il Parma per poi parlare dei play-off di Serie B.Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, deciderà all’ultimo se inserire il capitano Pavoletti nello schieramento iniziale contro la Ternana Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, deciderà all’ultimo se ...