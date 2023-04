Buon compleanno Francesco Porrà | Ilary Blasi | Pier Silvio Berlusconi…

(Di venerdì 28 aprile 2023) …Ann Margret, Carlo Vizzini, Fabrizio Maffei, Beba Loncar, Anna Oxa, Laura Boldrini, Alessandro Garrone, Walter Zenga, Paola Barale, Diego Simeone, David Borrelli, Massimo Enrico Baroni, Penelope Cruz, Gabriele Angella… Oggi 28 febbraio compiono gli anni:, politologo internazionale, manager pubblico; Tullio Ghersetich, ex calciatore; Giuseppe Vita, dirigente d’azienda; Beppe Chierici, attore, cantante; Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato; Luigi Cremonini, imprenditore; Ann Margret, attrice, cantante; Libero Mancuso, ex magistrato; Vittorio Moretti, imprenditore; Vittorio Bongiorno (Vic), designer, scrittore, editore; Rita di Lernia, attrice, doppiatrice; Beba Loncar, attrice;giovanni Alleva, giurista; Marco Santagata, scrittore, critico letterario; Adriano Savio, numismatico; Carlo Vizzini, politico; Pasquale ...

- A Susegana spazio all'evento 'Biblioteca! ' e al seminario ' Tazze di Cultura Hausbrandt - Astrology and the Scientific Revolution - A Reappraisal ' per illustrare le idee e le ......di meritata sosta con l'amore dei suoi cari e alla vigilia del suo cinquantaquattresimo, ... Adesso l'ho trovato diumore e ve lo dico veramente: è un esempio, perché si sta impegnando, è ...Audio: PCM 5.1 TUTTI SU!CLAUDIO Distribuzione: Medusa Film Genere: Musicale Video: n.d. Audio: PCM 5.1 SETTIMANA DAL 18 AL 24 MAGGIO DARK RED FOREST Distribuzione: Wanted Cinema ...

Buon compleanno all'Ente Olivieri che fa 230 anni il Resto del Carlino

Un'età invidiabile quella raggiunta dalla "regina" di nome e di fatto del paese affacciato sul lago di Monate. L'omaggio del sindaco Robustellini che ha fatto indossare alla festeggiata la fascia tric ...Cent'anni fa nasceva Lelio Luttazzi: pianista, intrattenitore, conduttore radio e tv. Il ricordo della figlia Donatella, e un francobollo a lui dedicato ...