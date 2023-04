Bundesliga | risultato a sorpresa per il Dortmund capolista

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nell’anticipo che apre la 30ª giornata diil Borussiafrena in casa del Bochum che lotta per non retrocedere:...

Commenta per primo Nell'anticipo che apre la 30ª giornata diil Borussia Dortmund capolista frena in casa del Bochum che lotta per non retrocedere : 1 - 1 finale. Al quinto minuto il 37enne Losilla segna il gol del vantaggio per i padroni di casa, ...L'anticipo della trentesima giornata dellafinisce infatti 1 - 1, con i gol di Losilla ... La gara comincia su ritmi altissimi con il Bochum che sblocca ilgià al 5': Asano sfonda ......possibilità di allungare sul Bayern Monaco e le altre pretendenti alla vittoria della. ... Mezzo passo falso per il Borussia Dortmund che adesso dovrà attendere ildel Bayern Monaco ...

