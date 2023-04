Bundesliga | il Borussia Dortmund non va in fuga | solo pari col Bochum

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Ilnon va oltre il pareggio con ile fallisce il primo tentativo dinei confronti del Bayern Monaco Il, capolista in, non va ine con il pareggio contro ilnon riesce a staccare l’inseguitrice Bayern Monaco. Finisce 1-1, con Adeyemi che pareggia la rete di Losilla. Attesa quindi per domenica, quando i bavaresi scenderanno in campo in casa contro l’Herta Berlino. In caso di vittoria, la squadra di Tuchel riuscirebbe nel controsorpasso.