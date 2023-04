(Di venerdì 28 aprile 2023) Lucianosi è qualificato per le semifinali del challenger argentino di(40.000 $ di montepremi su terra battuta) superando per 63 62 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna (233) . ...

Buenos Aires: Darderi in semifinale contro Collarini SuperTennis

