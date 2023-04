(Di venerdì 28 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa verità dei fatti sul piano di eradicazione dellabufalina in provincia di Caserta arriva in, grazie all’audizione del commissario straordinario Luiginella 9ª Commissione permanente.plaude al lavoro e allache il generale dei Carabinieri ha rappresentato airi della Repubblica, alzando un solido argine alla valanga di disinformazione che ha colpito gli allevamenti bufalini casertani, con il rischio di indebolire l’immagine della mozzarella di bufala, bandiera del made in Italy e quarta DOP italiana per fatturato aggregato. “Finalmente si sgombra il campo dalle falsità – commenta Salvatore Loffreda, direttore di– ...

Parla Guido Coppola (presidente di Cia Caserta) Da tempo Cia,e Copagri sono insieme impegnate a offrire proposte e suggerimenti validi all'assessore ...superamento dell'emergenza. ...Secondo la teoria della Regione, sostenuta da, l'areale è troppo piccolo per ...Natale e Sgambato " sono stati già mortificati dai piani regionali di eradicazione dellae della ...Laabbassa la testa in provincia di Caserta. Sono incoraggianti i numeri forniti al tavolo ... Ad affermarlo è Salvatore Loffreda, direttore regionale diCampania, che è intervenuto ...

Brucellosi: Coldiretti Campania, Cortellessa fa chiarezza in Senato anteprima24.it

I dati diffusi in questi giorni dalla Coldiretti sulla BRC in provincia di Caserta sono chiari: non stanno eradicando la Brucellosi ma, come abbiamo sempre sosp ...Coldiretti e l'assessore regionale all'Agricoltura Nicola Caputo spingono per una revisione profonda del Disciplinare di Produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop, ma per il Consorzio di Tutel ...