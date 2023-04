Di seguito il nostro aggiornamento quotidiano relativo alla chiusura di Borsa delle quotate liguri o di interesse per la Liguria. Algowatt : 0,622 ( - 2,51%), apertura a 0,635 euro: 2,545 ( - 4,03%), apertura a 2,645 euro Centrale del Latte d'Italia: 2,70 ( - 1,46%), apertura a 2,66 euro Circle : 4,54 (+0%), apertura a 4,60 euro EdiliziAcrobatica : 17,55 ( - 0,85%), ...... accessibile e digitalizzato Ne discutono: Massimiliano Baga , Group Chief Information OfficerNico Losito , Vice President di IBM Technology Stefano Pambianchi , Managing Director ...OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 () Causale: Donazione per ...

Bper Banca dona 110 mila euro a Wwf Italia Adnkronos

Milano, 28 apr. – (Adnkronos) – Bper Banca al fianco di Wwf Italia nel progetto "Valore Oasi" che punta alla conservazione delle oasi Wwf e allo stoccaggio naturale di Co2 nelle aree boschive delle ri ...