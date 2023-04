Bottas | Simulazioni e sensazioni di pancia sono la chiave del nuovo formato F1 Sprint

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 28 aprile 2023) Secondo Valtteri, ilF1di questo fine settimana lascerà i team a caccia di dati sui long-run con un tempo di prova limitato a disposizione. Ilformat F1Le squadre avranno a disposizione solo 60 minuti di prove prima delle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaigian di domenica, a quel punto le auto entreranno in parco chiuso. Una volta bloccato l’assetto, sabato seguirà loShootout, il cui esito determinerà la griglia di partenza della F1. Lo Shootout sostituisce quelle che sarebbero state le Prove Libere 2, la sessione durante la quale le squadre avrebbero completato i loro long run per ottenere una migliore lettura dell’usura degli pneumatici per la gara. Le impressioni di ...