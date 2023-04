Bottas potrebbe acquistare il circuito finlandese di F1

(Di venerdì 28 aprile 2023) Da quando ha lasciato la Mercedes alla fine del 2021, il 33enneha ampliato i suoi interessi al di là dello sport con investimenti in gin, caffè e immobili. E orauna quota deldi F1. È chiaro chesta esprimendo più liberamente la sua personalità anche all’Alfa Romeo, anche se il responsabile dell’ingegneria del team Xevi Pujolar ammette che il suo compagno di squadra cinese Guanyu Zhou non è “alla pari” con il 10 volte vincitore del GP. La situazione dinel campionato “Non c’è motivo di preoccuparsi della mia motivazione”, ha dichiaratoalla testata francese Auto Hebdo prima del GP dell’Azerbaigian. “È stato più difficile di quanto avessimo immaginato durante l’inverno e ...

Sempre nello stesso anno è stato invece Valtteri, con la Mercedes, ha compiere il giro più ... Il vento, fattore determinante nelle gare, soprattutto se troppo forte,disturbare venerdì ...Il poleman, infatti,perdere la pole position nella F1 Sprint perché superato in pista da ... Il primo storico vincitore sprint è stato Max Verstappen, mentre Valtterisi è imposto sia a ...Dello stesso anno il giro più veloce in assoluto, con la pole di Valtteri(Mercedes) in 1'40'... Occhio al vento, soprattutto venerdì e domenica, cheessere un fattore importante. Di ...

Bottas ottimista: "Baku mi piace, possiamo andare a punti" FormulaPassion.it

Intervistato dai media in sala stampa a Baku, Valtteri Bottas ha lodato il lavoro svolto da Alfa Romeo nelle ultime tre settimane, precisando come la squadra sia riuscita a comprendere e risolvere var ...Il pilota finlandese, così come Guanyu Zhou, guarda con ottimismo al GP d'Azerbaigian, che lo vide oltretutto vincitore nel 2019 ...