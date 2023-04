(Di venerdì 28 aprile 2023) Non ci sono più dubbi. Judeha una preferenza per il suo futuro, si tratta del Real Madrid. Nei prossimi giorni inizieranno...

Pronostici altre partite In Bundesliga ilgrazie alla crisi del Bayern Monaco è in piana corsa per la vittoria del titolo e proverà ad allungare in classifica battendo in trasferta ......5 (quota 1,70) Lecce - Udinese 12/over 1,5 (1,83) Strasburgo - Lione 12/over 1,5 (1,57) Bochum -2/2 parziale/finale (2,10) Quaterna da 10,2 volte la postaIn Bundesliga resta molto importante la sfida d'apertura in quanto riguarda la neo capolistache alle 20.30 affronta il Bochum in trasferta. Campo caldo contro una squadra a caccia ...

Borussia Dortmund, Bellingham verso l'addio: ecco dove andrà Calciomercato.com

Non ci sono più dubbi. Jude Bellingham ha una preferenza per il suo futuro, si tratta del Real Madrid. Nei prossimi giorni inizieranno le trattative tra i blancos e il Borussia Dortmund, lo riporta As ...Nel videogioco sportivo di Electronic Arts sono aperte le votazioni per la "Squadra della Stagione" della Bundesliga ...