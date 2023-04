Borsa | Milano chiude in calo con le banche | in luce Saipem

Ultima seduta della settimana in calo per, complici le vendite sui bancari innescate dalle incertezze Oltreoceano su First Republic. Il Ftse Mib (27.077 punti) lascia un marginale 0,3% dopo aver perso, in corso di giornata, anche più ......americano dopo la fuga dei depositi da First Republic Bank e il suo conseguente tracollo in. ... Così acrollano i big con: Unicredit perde il 3,8%, Banco Bpm e Bper il 4%. Banca Intesa ...In cima alla classifica dei titoli più importanti di, troviamo Saipem (+2,93%), Tenaris (+2,84%), Prysmian (+2,43%) e Pirelli (+2,35%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca ...

Ultima seduta della settimana in calo per Milano, complici le vendite sui bancari innescate dalle incertezze Oltreoceano su First Republic. Il Ftse Mib (27. (ANSA)