Borsa | l' Europa in recupero con Francoforte | Milano - 0 | 4%

(Di venerdì 28 aprile 2023) Le Borse europee spinte da(+0,6%) migliorano in scia a Wall Street.dimezza il calo a - 0,4% con Saipem (+3%), Tenaris (+2,8%) e Pirelli (+2,4%) in evidenza. Sempre sotto vendita ...

Le Borse europee spinte da Francoforte (+0,6%) migliorano in scia a Wall Street. Milano dimezza il calo a - 0,4% con Saipem (+3%), Tenaris (+2,8%) e Pirelli (+2,4%) in evidenza. Sempre sotto vendita ..."Una ottima notizia che si aggiunge ai riscontri positivi di tutti gli indicatori macroeconomici da quando si è insediato il governo Meloni: diminuzione dello spread, buon andamento della, ...... a Milano reggono le utility Banche con segno meno in tuttae soprattutto a Piazza Affari, ...il punto sulla chiusura delle Borse europee con il podcast automatico creato con AI Anchor La...

Le Borse europee spinte da Francoforte (+0,6%) migliorano in scia a Wall Street. Milano dimezza il calo a -0,4% con Saipem (+3%), Tenaris (+2,8%) e Pirelli (+2,4%) in evidenza. (ANSA) ...Bologna 28 aprile 2023 - Hanno rubato la borsa ad una nonnina, fuori dal supermercato Lidl di via Larga. E poi con il suo bancomat hanno ritirato 2mila euro dallo sportello Unicredit di via Massarenti ...