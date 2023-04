“Bonus dentista” | recupero totale o parziale delle spese familiari per la cura dei denti

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 28 aprile 2023) Vediamo gli aiuti economici parziali o totali per ladeidi adulti e bambini. Varie opzioni di risparmio. Ilè in cima alle richiestefamiglie italiane ma nessun Governo lo ha mai approvato. Questo non significa che non esistano una serie di agevolazioni per la notevole spesacure dei. Si continua a parlare con insistenza dele il mondo della politica si interroga se approvarlo oppure no. Gli aiuti per la spesa del– ilovetrading.itSecondo le stime oggi in Italia il 70% della popolazione è scoperta da aiuti per le cure odontoiatriche perché sostanzialmente si tratta di servizi offerti da privati che ...