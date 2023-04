Bonus 150 euro | ecco chi ne può ancora beneficiare

L'assegno per i figli disabili viene pagato ogni mese : l'importo base, pari aeuro, viene ... Come chiedere ilfigli disabili 2023 Al fine di ricevere il sussidio , i genitori interessati ...'Dalla prossima settimana [...] saranno mobilitati altriagenti di polizia e gendarmi', ha ... Ilper la condivisione del valore è uno schema che incoraggia i datori di lavoro a pagare una ...... se la carta docente debba essere attribuita anche per le supplenze brevi oppure soltanto per le supplenze di durata pari o superiori aigiorni; se ilabbia natura retributiva oppure di ...

Bonus 150 e 200 euro su Rdc: attesa per gli arretrati The Wam

Riconoscimento della Carta del Docente anche ai precari, la delicata questione finisce alla Corte di Cassazione.Un docente precario che è stato in servizio per almeno cinque mesi ha pieno diritto a ricevere i 500 euro annui della Carta del docente: lo ha confermato il Tribunale di Vicenza che ha fatto avere 2.5 ...