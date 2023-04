Bonelli | deputato dimesso dal Gemelli | risultati accertamenti nella norma**

(Di venerdì 28 aprile 2023) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "IlAngelo Bonelli è statopoco fa dal Pronto Soccorso del Policlinico, dopo che tutti glieffettuati, a seguito del malore che ha avuto in aula alla Camera, hanno dato valori non oltre la norma. Ringraziamo per la professionalità e la gentilezza dimostrata i medici e il personale sanitario del Policlinico". Si legge in una nota.

vedi anche Camera, malore per ilAngelo: seduta sospesa Meloni: 'Sul Def manterremo i nostri impegni' Ma dalla premier erano arrivate rassicurazioni: "Sul Def manterremo i nostri ...Durante il dibattito, in mattinata, malore per ilAngelo. La seduta è stata immediatamente sospesa. Aveva appena finito la sua dichiarazione di voto quando a un certo punto si è ...Lo ha scritto su Twitter Chiara Braga , capogruppo Pd alla Camera dei Deputati, dopo che il co - portavoce nazionale di Europa Verde edi Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo, ha ...

**Bonelli: deputato dimesso dal Gemelli, risultati accertamenti nella ... Il Tirreno

Angelo Bonelli ha accusato oggi un malore in aula alla Camera, pochi minuti dopo essere intervenuto nelle dichiarazioni di voto sul Def. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha quindi sospeso im ...Via libera alla nuova relazione sullo scostamento di bilancio dopo il voto di ieri . Malore per Bonelli e seduta sospesa alcuni ...