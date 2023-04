Bologna | Thiago Motta sorride | Arnautovic torna in panchina

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 aprile 2023) Marko, attaccante e gioiello del, è clinicamente guarito e tornerà a disposizione di misterMarko, attaccante e gioiello del, è clinicamente guarito e tornerà a disposizione di misterper il match clou contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’austriaco non partirà titolare, ma si accomoderà inizialmente in, per poi entrare probabilmente a gara in corso nel momento del bisogno.