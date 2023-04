Bologna-Juventus quando si gioca? Programma | orario d’inizio | tv | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Una delle partite più attese della 32a giornata di Serie A 2022-2023 sarà sicuramente quella tra. Siamo sempre più nel rush finale della stagione e ogni obiettivo è in bilico, con i punti che diventano doppiamente pesanti in questo frangente, con la sfida dello stadio Dall’Ara di domenica sera alle ore 20.45 che non sarà da meno. I padroni di casa reduci dal ko contro il Verona e cercheranno di rimettersi in corsa dopo due turni senza successi. La classifica parla di ottava posto con 44 punti, tutto sommato un andamento davvero interessante per la squadra allenata da mister Thiago Motta. Si prepara un 4-1-4-1 davvero intrigante, per provare a mettere in difficoltà latra le linee. Dall’altra parte, invece, i bianconeri, reduci da ben tre sconfitte consecutive con prestazioni non certo scintillanti. La ...