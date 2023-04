Bologna-Juventus | per i bianconeri trasferta insidiosa | quote alte per la vittoria scacciacrisi

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il mese di aprile in Serie A non è stato certo il migliore per la. I, reduci da tre sconfitte di fila, occupano la...

Trasferte insidiose sia per, vincente a 2,20, contro il, dato a 3,40, che per l'Atalanta , tre punti a 2,50, ospite del Torino, a 2,90.Lafa visita alper ritrovare una vittoria dopo tre KO consecutivi: il '2' è però alto a 2,25, ma i bianconeri rimangono ugualmente favoriti rispetto ai felsinei, il cui successo ......29 - Lecce - Napoli 1 - 2 Giornata 30 - Napoli - Hellas Verona 0 - 0 Giornata 31 -- ...34 - Napoli - Fiorentina Giornata 35 - Monza - Napoli Giornata 36 - Napoli - Inter Giornata 37 --...

Domenica sera in campo al Dall'Ara. Il mister: "Serve attaccare con equilibrio ma creando occasioni". Non è ancora il momento giusto per ...I bianconeri si preparano per la tarsferta del Dall'Ara contro la formazione di Thiago Motta: ecco a che ora il tecnico presenterà la sfida ...