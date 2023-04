Black Mirror | ecco il trailer della sesta stagione

, il serial ideato da Charlie Brooker e che Netflix trasmette dal 2012 : sta per tornare con una sesta stagione (dovrebbe essere online da giugno) e questa può essere un'occasione per ...... Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con l'intenzione di 'reinventarsi con ogni nuovo episodio' La sesta stagione diavrà più episodi rispetto alla stagione precedente che ...È finalmente in arrivo la sesta stagione disu Netflix ! La mitica serie che esplora il potenziale distopico delle tecnologie di oggi in un futuro immediato uscirà tra un paio di mesi, anche se una data precisa non è stata ancora ...

Black Mirror, stagione 6 in arrivo a giugno! Primo teaser ed elenco cast HDblog

Il trailer della sesta stagione di Black Mirror è finalmente disponibile. Si preannunciano puntate ancora più sconvolgenti.Il popolare serial di fantascienza torna in streaming, con interpreti d’eccezione e nuove storie inquietanti proprio per il fatto di essere possibili: ...