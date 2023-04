“Bisogna mettere un limite” Rampelli traccia la linea dopo il caso Def | GUARDA

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabioè tornato sulla vicenda dei mancati voti della maggioranza in Aula per l'approvazione del scostamento di bilancio del Def. "Ferme restando le scuse da cui si parte, sicuramente andranno riviste le missioni dei parlamentari soprattutto quando c'è la maggioranza qualificata. Andranno sospese o quantomeno centellinate", ha dichiarato l'esponente di Fratelli d'Italia fuori da Montecitorio all'indomani della bocciatura che ha scatenato il caos nella maggioranza. "Queste missioni con il numero dei parlamentari ridotto hanno un impatto maggiore. Se non sono garantiti i numeri non è facile raggiungere la maggioranza assoluta quando la Costituzione lo richiede. Sicuramente è un tema che affronteremo", ha aggiunto. "Per quanto riFratelli d'Italia, poi le cinque assenze ci ...

