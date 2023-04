Biraghi | «Inter corazzata | ma la Fiorentina è organizzata e forte»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) Sfida da ex per, che sarà il capitano dellanella finale di Coppa Italia il 24 maggio contro l’. Su Sport Mediaset, il terzino sinistro viola parla della sfida di Roma dopo lo 0-0 con la Cremonese valso il passaggio del turno (vedi articolo). UN EX DA SUPERARE – Cristianoha portato lain finale e la giocherà contro la squadra dove è cresciuto e ha giocato nel 2019-2020: «Siamo molto contenti, era un obiettivo non facile se pensiamo all’inizio dell’anno. Anche la Coppa Italia è stata un percorso lungo, però pensiamo di aver fatto un bel percorso coronato con una finale che andremo a giocarci. Siamo molto contenti, un po’ stanchi per questi impegni ravvicinati ma molto contenti. Dobbiamo affrontare ogni partita concentrati al meglio, poi siamo in finale e il ...