Binaghi | «Sinner è un esempio straordinario | il campione ideale che in Italia non è mai arrivato»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il presidente della Federazionena Tennis e Padel, Angelo, ha presentato in conferenza stampa l’80a edizione degli Internazionali d’. «Una vittoria disarebbe da traino per il tennis? Il momento favorevole è dato dal fatto che insieme stiamo facendo tante cose belle positive. I numeri e i risultati di Jannik li vediamo tutti, i nostri lui non li vede perché concentrato su quello che deve fare. Noi prepariamo il terreno fertile perché qualche grande impresa possa essere la miscela esplosiva per incendiare tutta l’per me è un, difficilmente ho trovato un professionista così determinato da anteporre il tennis a qualsiasi altra cosa. Credo sia il...