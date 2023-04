Bimbo morto durante il parto | indagato un medico

(Di venerdì 28 aprile 2023) Per la giovane coppia e loro famigliari il nuovo anno (gennaio 2022) si sarebbe dovuto aprire con una bella sorpresa: la nascita di un figlio tanto desiderato. Una gioia indescrivibile che in pochi ...

... assistiti dall'avvocato Isidoro Isidori) che si sono sentiti dire dal personale medico che quel, tanto atteso, era. Ora a distanza di un anno e tre mesi dalla tragedia famigliare, il pm ...Un'auto lo ha travolto e ucciso mentre tornava da scuola. E'così undi 11 anni , di nazionalità cinese, a Monza . La tragedia si è consumata poco prima delle 16.30 di giovedì 27 aprile 2023, in via Buonarroti. Il piccolo, trasportato in elisoccorso ...... inutili i tentativi di salvataggio Di: Redazione Sardegna Live Dramma nel pomeriggio di ieri, a Monza, dove un bambino di 11 anni, di nazionalità cinese, èdopo essere stato travolto da un'...

Monza, bambino morto investito in via Buonarroti: "L'ho visto per terra, la mamma piangeva accoccolata a lui” IL GIORNO

Alexandru Florin, il cinquantenne di origini romene che lo scorso 25 aprile si era dato fuoco con della benzina davanti alla moglie nella frazione Calabrò di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, non ...Il racconto di chi è intervenuto: «C’erano tante persone che urlavano disperate, il piccolo era a terra davanti alla madre: è stata una scena straziante» ...