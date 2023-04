Billy Elliot al Sistina lancia una nuova stella | debutto nel serale per il giovanissimo Bryan Pedata

(Di venerdì 28 aprile 2023) Serata di emozioni, quella di ieri al Teatro, per un’altra convincente uscita di “, il Musical“, che per la prima volta ha visto ildopo alcune recite in matinee per le scuole, delclasse 2010. Il ragazzo è un talento naturale e ha avuto la possibilità di lavorare sulle musiche di Elton John, con le coreografie di Roberto Croce e l’orchestra dal vivo diretta dal Maestro Emanuele Friello insieme ad un cast eccezionale: con lui sul palco ancora una volta Giulio Scarpati, nel ruolo di Jackie(padre di), Rossella Brescia nelle vesti di Mrs. Wilkinson, la maestra che neil talento, Cristina Noci nel ruolo della nonna di, è ...

Bryan è il più giovane degli interpretidi questa produzione, pertanto merita un ulteriore plauso per come ha retto il palco con sicurezza deliziando gli spettatori con parti canore ...Così Rossella Brescia ha debuttato al Sistina di Roma, il tempio della commedia musicale italiana, in "", il musical tratto dal film del 2000 di Stephen Daldry, con testi e libretto di ...Al Teatro Sistina di Roma irrompe l'energia di ''; Grandissimo successo a Roma per la magia del Cirque du Soleil

Billy Elliot al Sistina lancia una nuova stella, debutto nel serale per il ... politicamentecorretto.com

Serata di emozioni, quella di ieri al Teatro Sistina, per un’altra convincente uscita di “Billy Elliot, il Musical“, che per la prima volta ha visto il debutto dopo alcune recite in matinee per le scu ...Cose da maschi è uscito il mese scorso per Einaudi. Il suo autore, Alessandro Giammei, parte da oggetti comuni legati al cosiddetto maschile e da lì scava a fondo, oltre gli stereotipi. Punto di forza ...