Berrettini senza pace | out per il torneo di Roma ' E' difficile da accettare'

Con queste parole, su Instagram , Matteoannuncia il forfait per gli Internazionali d'Italia (8 - 21 maggio 2023). "E' difficile da accettare" "La mancata partecipazione al torneo di Roma ...Un calvariofine, con l'ultimo capitolo - per ora - che diventa una batosta 'difficile da accettare'. Per il morale e per il futuro. Matteoè costretto a dichiarare forfait anche agli ...Sono arrivati vicini al 18, matoccarlo, anche Renzo Furlan (numero 19 il 15 aprile 1996), ... Ci sono riusciti poi Matteo(numero 6 nel suo momento migliore) e ovviamente Jannik Sinner ...

Il tennista romano non ha recuperato dall'infortunio ed è costretto a rinunciare agli Internazionali: "Ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi" "Mi sono aggrap ...Tennis star Matteo Berrettini said Friday that he will not be able to take part in the Italian Open in Rome next month due to an abdominal problem, the latest in a series of injury woes. © ANSA ...