Berrettini | momento nerissimo | l’annuncio che nessuno avrebbe voluto sentire

(Di venerdì 28 aprile 2023) Il torneo di Madrid ha preso ufficialmente il via, ma il tabellone è caratterizzato da tantissime assenze: da Djokovic a Sinner, passando per Nadal Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Ci sono riusciti poi Matteo(numero 6 nel suomigliore) e ovviamente Jannik Sinner (oggi numero 8, primato personale). Jannik era già numero 17 nel maggio del 2021, mentre Matteo ...Non soltantoe Musetti. Ogni settimana il tennis italiano maschile regala un nome 'nuovo'... sono Matteo Arnaldi e Andrea Vavassori, bravissimi a superare le qualificazioni e (al) un ...Altri personaggi invece stanno vivendo in questo precisol'apice della loro carriera . Non ... In Italia il casoè forse uno dei più lampanti, come anche la Pellegrini che oggi è ...

Lui sul momento di buio aveva detto: "Passerà, mi sto impegnando come non mai". Il periodo di buio è costato a Berrettini l’uscita dalla Top Ten (e pure Twenty) delle classifica Atp, posizionandosi al ...Per il secondo anno di fila Matteo dà forfait nel torneo di casa, non ha recuperato dall’infortunio agli addominali subito a Montecarlo: «Difficile da accettare. Ho bisogno di un’altra settimana prima ...