Bergamo | i vigili sequestrano il dehors del Balzer | «Concessione scaduta» La replica | «Un pasticcio burocratico»

... due ambulanze, Croce Verde e Lariosoccorso, idel Fuoco di Lecco e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. In volo anche l'elicottero da. Quattro le persone ferite , due ...... Santa Margherita di Torino, Papa Giovanni XXIII di, Istituto Tumori di Milano, tanto per ... E poi, grazie aidel Fuoco di Finale Emilia i più piccoli provano l'emozione di essere ......porta blindata che è stata sfondata dai. All'arrivo delle forze dell'ordine, tuttavia, non avrebbe opposto alcuna resistenza. L'uomo è stato quindi sottoposto - come riporta L'Eco di- ...

Bergamo, i vigili sequestrano il dehors del Balzer: «Concessione ... L'Eco di Bergamo

INCIDENTE. Un’auto è finita contro altre due macchine posteggiate, nell’impatto si è tranciato un tubo del metano. I tecnici del gas hanno immediatamente chiuso le condotte per ripararlo, i vigili del ...L'incidente in serata, in via Ulisse Bellora. Sul posto, per mettere in sicurezza l'area, i vigili del fuoco di Clusone e i volontari di Gazzaniga ...