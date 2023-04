Bellingham ha deciso | vuole solo il Real Madrid Cosa succederà ora

(Di venerdì 28 aprile 2023) Judesceglie il: il fantasista inglese haquale clubper il suo futuro. Le ultime Secondo quanto riferito da As, Judeavrebbe scelto ilper il suo futuro. Il talento inglese preferirebbe volare in Spagna che tornare a casa in Premier o rimanere a Dortmund: Florentino Perez pronto a trattare, sapendo di non poter superare offerte pari a 120 milioni di euro.

Commenta per primo Il Borussia Dortmund ha chiesto 150 milioni di euro per Jude, scoraggiando così il Liverpool, che si è ritirato dalla trattativa per l'inglese. Secondo quanto riportato da Cadena SER , neanche il Real Madrid può spendere una cifra del genere, ma, ...Commenta per primo Il Liverpool ha definitivamente lasciato la presa su Jude. La sua valutazione di 120 milioni non è andata giù ai Reds che hannodi optare per un altro profilo. Secondo 90Min , il nuovo centrocampista è Florian Neuhaus . Giocatore del ......5 aggiungendo pure i 3 realizzati in campionato nelle occasioni in cui Carlo Ancelotti hadi ... la permanenza o meno di Ancelotti, la scelta di puntare o meno su un giocatore comeper ...

Bellingham al Real Madrid Redknapp rivela: "Ha già deciso" Corriere dello Sport

Jude Bellingham sceglie il Real Madrid: il fantasista inglese ha deciso quale club vuole per il suo futuro. Le ultime Secondo quanto riferito da As, Jude Bellingham avrebbe scelto il Real Madrid per i ...L'ex allenatore del Birmingham City, squadra in cui è cresciuto il talento inglese del Borussia Dortmund, ha ammesso: "Una fonte molto vicina a lui mi ha detto che..." ...