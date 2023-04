Bellingham ha deciso il suo futuro | scelta definitiva

Judesceglie il Real Madrid: il fantasista inglese haquale club vuole per il suo futuro. Le ultime Secondo quanto riferito da As, Judeavrebbe scelto il Real Madrid per il suo ...Commenta per primo Il Borussia Dortmund ha chiesto 150 milioni di euro per Jude, scoraggiando così il Liverpool, che si è ritirato dalla trattativa per l'inglese. Secondo quanto riportato da Cadena SER , neanche il Real Madrid può spendere una cifra del genere, ma, ...Commenta per primo Il Liverpool ha definitivamente lasciato la presa su Jude. La sua valutazione di 120 milioni non è andata giù ai Reds che hannodi optare per un altro profilo. Secondo 90Min , il nuovo centrocampista è Florian Neuhaus . Giocatore del ...

Bellingham al Real Madrid Redknapp rivela: "Ha già deciso" Corriere dello Sport

Il centrocampista del Borussia Dortmund è ovviamente uno dei prezzi pregiati del prossimo mercato e tutte le big d'Europa sono sulle sue tracce ...Il Sassuolo si priverà di Domenico Berardi Per l’attaccante spunta una nuova proposta di scambio dalla Serie A Matteo Cancellieri appare destinato a lasciare la Lazio al in vista della prossima sessi ...