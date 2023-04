“Bella Mà” | Mara Venier scatenata | Diaco costretto ad intervenire

Leggi su tvzap

(Di venerdì 28 aprile 2023) News tv. “Niente parolacce!”.a “Mà”,ad– Ospite di PierluigiMà, il programma da lui condotto su Rai 2, la popolare. Come molti di voi sapranno il conduttore non ammette parolacce in trasmissione. Proprio da questa sua fissazione è partita la chiacchierata con la signora di “Domenica In”. Ha avuto luogo in puntata un vivace siparietto, che non è sfuggito ai telespettatori. Leggi anche:incidente a “Domenica In”: paura in diretta tv Leggi anche: “Domenica In”,stuzzica Elisabetta Gregoraci: “Ora mi fai Santa Maria ...