Bella Hadid | protagonista del numero di Vogue Italia dedicato all' Intelligenza Artificiale

Hall Peng Lifa Shannon Watt Haluk Levent Imara Jones Yvon Chouinard PIONIERI Gatta Doja Mikaela ShiffrinSam Altmann Niloofar Hamedi e Elaheh Mohammadi Thom Browne SS Rajamouli Signor ...Lettura consigliata Prevenire le rughe e ringiovanire di 10 anni in pochi secondi, il trucco diTra i Pioneers insieme a Thom Browne, ci sono quest'anno anche Doja Cat (la ricordiamo tempestata di cristalli rossi da testa a piedi all'Haute Couture di Parigi) e la supermodella, che ...

Bella Hadid sulla cover di Vogue Italia: quando la fotografia gioca con l'Intelligenza Artificiale Vogue Italia

La segretaria del Pd posa in trench e parla dell’«armocromista» da 400 euro l’ora. Un modo per sembrare meno «politica di palazzo» o un errore di comunicazioneErano un must degli anni Novanta, ma sono tornati di moda: come indossare pinze e mollettoni Le star non riescono a farne a meno.