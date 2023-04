Beau ha paura | la spiegazione del finale del film di Ari Aster

(Di venerdì 28 aprile 2023)haè il terzo lungometraggio di Ari, enfant prodige dell’horror statunitense. Ma se i primi due lavori del regista, che sono Hereditary e Midsommar, all’horror si accostavano e facevano dell’indagine al folklore la chiave di volta del loro racconto,hafa un passo di lato. Decade il senso dell’orrorifico in senso stretto e si abbraccia il grottesco come anticamera di una riflessione sulla mancanza, il senso d’oppressione e le complicazioni nei rapporti figlio-genitore. Unche torna quindi ad esplorare le dinamiche all’interno del contesto familiare, che perè sempre il nucleo dove proliferano tutte le storture della vita. Da lì si origina una storia allucinata e allucinante tanto attesa dai fan del regista, piena di stalli, svolte ...

Nelle sale dal 27 aprile il film del regista definito da Martin Scorsese:"Una delle più straordinarie nuove voci nel mondo del cinema" Joaquin Phoenix è il protagonista di 'Beau ha paura' di Ari Aster, commedia horror tra mistero e humor nero, nelle sale dal 27 aprile, ultimo attesissimo progetto cinematografico del visionario autore cult.

Il quarantanovenne Beau soffre di gravi disturbi mentali ed è ancora vergine perché convinto dalla madre che se raggiungesse l'orgasmo morirebbe - come accaduto (gli si dice) a suo padre nel momento in cui lo ha concepito.