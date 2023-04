Beatrice Valli e Marco Fantini | le lacrime su Instagram scatenano i follower

(Di venerdì 28 aprile 2023) 'Passiamo anni a cercare un significato alla parola felicità… beh per noi questo è il vero significato' scrivein didascalia di un post strappacreato per la nuova arrivata ...

L'ex tronista di Uomini e donne , da tempo legato alla moglieche scelse proprio al termine del percorso del programma di Canale 5, sono diventati nuovamente genitori . Qualche giorno ...... guarda la cena romantica con Bastian Muller A MILANO Fotogallery - Diletta Leotta incinta a spasso con Loris Karius TRA FIORI E PALLONCINI Fotogallery -, l'accoglienza per il ritorno ...e Marco Fantini sono stati travolti dalle critiche dei fan sui social dopo la nascita della loro quarta figlia.e Marco Fantini si sono mostrati più felici che mai con la ...

Beatrice Valli torna a casa con Matilda Luce dopo il parto TGCOM

«Passiamo anni a cercare un significato alla parola felicità… beh per noi questo è il vero significato» scrive Marco Fantini in didascalia di un post ...Qualche giorno fa Beatrice Valli ha partorito la sua quarta figlia, la terza bimba avuta dal marito Marco Fantini. Si chiama Matilda Luce ed è venuta al mondo il 24 aprile in seguito ad una gravidanza ...