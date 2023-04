Beach volley | World Tour 2023 L’Italia si sblocca con Nicolai Cottafava Ranghieri Carambula sconfitti al tie break

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 aprile 2023) Dopo quattro sconfitte consecutive, tra qualificazioni e tabellone principale, ‘Italia conquista la prima vittoria nella serata brasiliana nell’Elite 16 di Uberlandia conche si mettono quasi al sicuro da brutte sorprese battendo 2-0 i francesi Lyneel/Bassereau. La coppia azzurra parte bene, tiene a distanza di sicurezza i transalpini nel primo set (10-7) e mantiene in vantaggio fino al 21-17 conclusivo. Secondo set giocato punto a punto dalle due coppie con soluzione ai vantaggi che, al terzo tentativo premia la coppia italiana con difesa e contrattacco vincente diche non lascia scampo ai francesi,23-21. Oggi alle 19affronteranno Perusic/Schweiner con in palio il secondo posto nel girone. Esordio con sconfitta, invece, per ...