Bayern Monaco-Hertha BSC domenica 30 aprile 2023 ore 15 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 28 aprile 2023) A 5 giornate dalla fine della Bundesliga ilè sull’orlo di una crisi di nervi: il KO contro il Magonza è costato il primo posto in campionato, con il Borussia Dortmund al momento avanti di un punto, e la serie prospettiva di una stagione senza titoli in bacheca dopo un decennio inoltrato. Il cambio di panchina non InfoBetting: Scommesse Sportive e