Bayer Leverkusen | Xabi Alonso | 'Schick mancherà ancora' La Roma osserva

- " Schick mancherà ancora" . Parole di Xabi Alonso , allenatore del, pronunciate alla vigilia della gara che vedrà la sua squadra affrontare in Bundesliga l'Union Berlino. Ma la questione riguarda anche la Roma , prossima avversaria dei tedeschi ...Nessun problema invece per giovedì 11 maggio quando l'Olimpico ospiterà la semifinale di Europa League Roma -: 'La partecipazione del pubblico per l'evento calcistico non è ...... Bochum - Borussia Dortmund , Sky Sport Uno e NOW, telecronaca Pietro Nicolodi Sabato 29 aprile ore 15.30: Union Berlino -, Sky Sport 251 e NOW, telecronaca Manuel Favia ore 18.30: ...

Das rheinische Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln am 31. Spieltag der Bundesliga wird um zwei Tage vorverlegt.Das rheinische Duell zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Köln am 31. Spieltag der Bundesliga wird um zwei Tage vom Sonntag, 7. Mai (15:30 Uhr), auf Freitag, 5. Mai (20:30) vorverlegt. Das ...