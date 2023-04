Batosta per Berrettini | Rinuncio a Roma | ma è difficile da accettare

Leggi su agi

(Di venerdì 28 aprile 2023) AGI - Niente Internazionali d'Italia per Matteo. "Mi sono aggrappato alla speranza di poter giocare a, un torneo che per me significa molto e dove, probabilmente, sono iniziati tutti i miei sogni", ha spiegato il 27enne tennistano su Instagram, "purtroppo pero', i risultati dell'ultima risonanza hanno mostrato che ho bisogno di almeno un'altra settimana prima di poter ricominciare ad allenarmi fisicamente". "La mancata partecipazione al torneo diè difficilissima dae questo soprattutto grazie a voi tifosi. Il vostro sostegno significa tanto, tutto...Non vedo l'ora di tornare a giocare davanti a voi", ha concluso il numero 21 del mondo.si è infortunato durante il torneo di Montecarlo riportando una lesione agli addominali obliqui, un ...