Basket | rissa senza precedenti in Eurolega | cosa è successo

(Di venerdì 28 aprile 2023) Si sono viste anche mosse da wrestling Durante il match ditra Real Madrid e Partizan succede di tutto. Un tutto che non dovrebbe accadere con scene simili al wrestling e alla MMA. L’ha ratificato la vittoria del Partizan Belgrado, che al momento dei disordini era avanti in gara-2 dei quarti di finale con un vantaggio di 15 punti. La gara è stata sospesa a 38 secondi della fine. Il Partizan era avanti grazie a una super prestazione di Dante Exum. Il nervosismo era alle stelle con Sergio Llull che ha iniziato a prendersela. Da lì tafferugli, confusione, pugni ma soprattutto il francese Guerschon Yabusele che con una mossa da wrestling ha preso Exum dalle spese e l’ha ribaltato. Il giocatore è uscito dall’impianto con le stampelle e oggi è arrivata la diagnosi: tendine rotto. Guerschon Yabusele slamming down Dante Exum ...