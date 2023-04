(Di venerdì 28 aprile 2023) Le riflessioni di. Il cestista delMilano, in un’intervista a “Sette”, il settimanale del “CorriereSera”, ha fotografato quello che è stato sin quistagione delle Scarpette Rosse, fra l’eliminazione al termine di un’Eurolega vissuta in maniera difficoltosa e un Campionato Italiano che ha ancora tanto da dire con i suoi playoff. Il giocatore sardo ha affermato: “Diversi i motivi delle difficoltà, a partire dai tanti infortuni patiti. Ma se siamo stati all’altezza in fase difensiva, mettendoci la giusta attenzione, siamo stati meno incisivi a livello offensivo, condizionati proprio dagli infortuni”. Sullo, che sarebbe una riconferma per i meneghini, ha poi specificato: “Ci teniamo a vincerlo, a prescindere dalla ...

Basket, Gigi Datome: "Con l'Olimpia punto allo scudetto. Io presidente della FIP Per ora non ci penso OA Sport

Le riflessioni di Gigi Datome. Il cestista dell’Olimpia Milano, in un’intervista a “Sette”, il settimanale del “Corriere della Sera”, ha fotografato quello che è stato sin qui della stagione delle Sca ..."È solo un attestato di stima del presidente Petrucci: per ora penso a giocare e vivo in serenità, senza tante preoccupazioni, il mio post carriera" ha concluso, in merito alla possibilità di ...