Barella si riprende il primo posto all’Inter E Dimarco ringrazia a metà

Leggi su inter-news

(Di venerdì 28 aprile 2023) Nicolòsale in cattedra anche durante Inter-Juventus di Coppa Italia, confermando il periodo di straordinaria forma che sta vivendo.FORNITORE – Nicolòsta di nuovo un periodo felice con la maglia dell’Inter. E lo confermano le ultime 5 partite, che vedono lo vedono protagonista con 2 gol, nei due quarti di Champions League col Benfica, e 1 assist. Quello di ieri a Federico, che vale l’accesso dell’Inter alla seconda finale consecutiva di Coppa Italia. Il numero 23 sale così a 8 assist totali in stagione, il numero più alto nella rosa nerazzurra. L’obiettivo? Superare il record dello scorso anno, quando i passaggi decisivi furono 13. Uno in più di un compagno che lo “insegue” anche in questa stagione. GLI INSEGUITORI – L’assist diperin ...